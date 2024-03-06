...

Ribuan Rumah di 5 Kecamatan Cirebon Terendam Banjir

Toiskandar, Jurnalis · Rabu 06 Maret 2024 08:30 WIB
Beginilah salah satu kondisi banjir terparah di Desa Mekarsari, Cirebon, Jabar, Rabu (6/3). Ketinggian air di desa ini mencapai 1,5 meter hingga sedada orang dewasa. Tak hanya banjir, listrik di desa ini pun padam untuk sementara. 
 
Genangan air banjir juga masuk ke permukiman warga padat penduduk. Dari data BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat ribuan rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Banjir ini disebabkan meluapnya sejumlah sungai akibat hujan deras yang melanda.
 
Adapun 5 kecamatan tersebut yakni Waled, Pasaleman, Pabuaran, Karangwareng dan Ciledug. Sejumlah Tim BPBD Cirebon satu persatu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan perahu.
 
