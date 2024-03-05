H-6 jelang lebaran tiket kereta api di Stasiun Bandung ludes terjual, Selasa (5/3). Dari total 220.000 tiket perjalanan yang disediakan, sebanyak 70.000 tiket ludes.
Keberangkatan dari Stasiun Kiara Condong dari tanggal 1-13 April juga habis terjual. Humas Daop 2 Bandung menyebut kenaikan penjualan tiket ini sekitar 40% dibandingkan tahun lalu.
