Seafood Tumpah Saus Muara yang Menggugah Selera

Stefiani Sirait, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 21:00 WIB
Warung seafood di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat, menawarkan aneka hidangan hewan laut yang lezat dengan porsi yang cukup banyak. Salah satu menu andalannya adalah seafood tumpah saus muara.
 
Sesuai nama warungnya, seafood disajikan tumpah di atas meja tanpa wadah. Sajian seafood tumpah ini bisa dinikmati hingga 8 orang.
 
Untuk harga paket seafood tumpah dibanderol mulai dari Rp99 ribu hingga Rp299 ribu.
 
Reporter: Stefiani Sirait

(fru)

