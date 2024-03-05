Kapal Malaysia kembali ditangkap saat melakukan ilegal fishing di Perairan Selat Malaka. Tembakan peringatan sempat mewarnai aksi penangkapan, 3 ABK bahkan nekat melompat ke laut untuk kabur.
Selain menangkap 5 ABK asal Myanmar, petugas juga menyita 110 kg ikan hasil tangkapan. Kapal Malaysia ini juga menggunakan alat tangkap trawl yang penggunaannya dilarang di Indonesia.
Kontributor: Miftahul Ghani
(rns)
