DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana Rp3 miliar untuk pembelian seragam dinas anggota dewan periode 2024-2029.

Anggaran fantastis digunakan untuk pembelian seragam serta atribut berupa pin anggota dewan berbahan emas. Setiap anggota dewan akan mendapatkan 2 pin emas dengan berat 5 dan 7 gram yang di sematkan saat pelantikan pada bulan agustus 2024 mendatang

Nantinya, setiap anggota dprd dki akan mendapatkan pakaian baru seharga sekitar Rp29 juta. Nilai anggaran naik dari sebelumnya hanya Rp1,8 miliar pada tahun 2023.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(rns)

