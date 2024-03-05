...

Fantastis, DPRD DKI Jakarta Anggarkan Rp3 Milar Untuk Baju Dinas Baru

Rani Stones Sanjaya, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 23:00 WIB
DPRD DKI Jakarta menganggarkan dana Rp3 miliar untuk pembelian seragam dinas anggota dewan periode 2024-2029.
 
Anggaran fantastis digunakan untuk pembelian seragam serta atribut berupa pin anggota dewan berbahan emas. Setiap anggota dewan akan mendapatkan 2 pin emas dengan berat 5 dan 7 gram yang di sematkan saat pelantikan pada bulan agustus 2024 mendatang
 
Nantinya, setiap anggota dprd dki akan mendapatkan pakaian baru seharga sekitar Rp29 juta. Nilai anggaran naik dari sebelumnya hanya Rp1,8 miliar pada tahun 2023.
 
Kontributor: Rani Stones Sanjaya

(rns)

