15 Anak di Gaza Utara Meninggal Kekurangan Gizi dan Dehidrasi

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2024 21:45 WIB
Kelaparan melanda Jalur Gaza, pasokan makanan sulit menjangkau kelompok paling rentan. Warga Palestina di Gaza utara paling menderita karena daerah tersebut terputus dan sebagian besar rata sejak pasukan darat Israel menyerbu Oktober 2023.
 
Di RS Kamal Adwan di perbatasan utara Gaza, 15 anak meninggal karena kekurangan gizi dan dehidrasi beberapa hari terakhir, kata kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
 
Menurut Gluster Nutrition Cluster (GNC) penyebab malnutrisi: kerawanan pangan, pola makan, kurangnya air bersih dan sanitasi, penyebaran penyakit, dan sistem kesehatan runtuh.”
 
Dampaknya buruk bagi kelompok rentan kekurangan gizi, anak kecil, serta wanita hamil. Situasi gizi perempuan dan anak-anak semakin memburuk, terutama di Gaza Utara dan Rafah.

