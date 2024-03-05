Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna ke-13 DPR RI. Dalam interupsinya, ia meminta DPR RI untuk mengambil sikap merespon situasi Pemilu 2024.

Politisi PDIP itu juga meminta DPR RI mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan fungsi komisi, hak interpelasi maupun hak angket dari DPR RI. Menurutnya hal itu dilakukan agar keberlangsungan Pemilu selanjutnya lebih berkualitas.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

