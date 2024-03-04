...

Dicecar soal Harga Beras, Jokowi: Jangan Terus Ditanyakan ke Saya, Cek di Lapangan

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Senin 04 Maret 2024 23:36 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa stok beras dan bahan pokok lainnya tidak ada masalah menjelang bulan Ramadan. Ketersediaan bahan pokok menjadi prioritas utama pemerintah jelang Ramadan.
 
Jokowi pun tak nyaman terus dicecar soal harga beras. Jokowi  meminta masyarakat untuk mengecek langsung harga dan stok beras di pasar Induk. Presiden mengklaim harga beras di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di Karawang, sudah mengalami penurunan. 
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

