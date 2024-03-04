Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa stok beras dan bahan pokok lainnya tidak ada masalah menjelang bulan Ramadan. Ketersediaan bahan pokok menjadi prioritas utama pemerintah jelang Ramadan.

Jokowi pun tak nyaman terus dicecar soal harga beras. Jokowi meminta masyarakat untuk mengecek langsung harga dan stok beras di pasar Induk. Presiden mengklaim harga beras di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di Karawang, sudah mengalami penurunan.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

