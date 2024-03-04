Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal semakin banyaknya pihak yang gencar mengusulkan para pemimpin parpol untuk melakukan Hak Angket DPR. Menurut Jokowi, hak angket tersebut bisa ditanyakan langsung kepada DPR ataupun partai-partai yang bakal mengusulkan.

Diketahui, Hak Angket DPR awalnya diusulkan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Hal ini untuk mendorong penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

