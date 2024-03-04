Aksi jambret di tengah lampu merah di Kelapa Gading, Jakut viral di media sosial. Polsek Kelapa Gading kini telah menangkap 3 pelaku jambret tersebut, Senin (4/3).

Barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya satu buah ponsel, 1 unit sepeda motor, satu bilah senjata tajam, dua unit HP merk Vivo dan merk Honor, serta pakaian tersangka.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News