Aksi jambret di tengah lampu merah di Kelapa Gading, Jakut viral di media sosial. Polsek Kelapa Gading kini telah menangkap 3 pelaku jambret tersebut, Senin (4/3).
Barang bukti yang berhasil diamankan di antaranya satu buah ponsel, 1 unit sepeda motor, satu bilah senjata tajam, dua unit HP merk Vivo dan merk Honor, serta pakaian tersangka.
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Akira AW
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow