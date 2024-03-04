Satu persatu tempat hiburan malam didatangi Satpol PP Tangsel saat menggelar Operasi Cipta Kondisi, Minggu (3/3). Razia ini digelar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Petugas berhasil mengamankan ratusan miras dari berbagai merek dan jenis. Ratusan miras tersebut kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dimusnahkan.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News