Menjelang Ramadhan 2024 berbagai jenis buah kurma dari Timur Tengah memenuhi rak sejumlah gerai di, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak ada rasa khawatir di benak para penjual di Pasar Tanah Abang Kendati, isu boikot kurma dari Israel ramai dibicarakan masyarakat.

Justru mereka optimis melihat Ramadan sebagai momentum terbaik untuk berdagang. Para pedagang percaya diri karena kurma yang mereka jual diimpor dari Palestina, Madina, Tunisia, Irak, dan beberapa negara lain di kawasan Tanah Arab.

Reporter: Suparjo Ramalan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News