Jadi yang Tercepat, Jonas Andersson Juara Sprint Race F1 Powerboat Danau Toba 2024

Aries Fernando Manalu, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 18:30 WIB
Pembalap Jonas Andersson dari Tim Binh Dinh Viet Nam Team menjadi tercepat dalam sesi kualifikasi Grand Prix F1 Powerboat 2024 Danau Toba. Balapan digelar di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.
 
Pembalap asal Swedia sukses meraih 10 poin. Di posisi kedua ditempati Bartek Marszalek dari Tim Stromoy Racing. Diikuti oleh Ben Jelf dari F1 Atlantic Team pada posisi ketiga.
 
Hasil tersebut membuat Andersson mendapat pole position pada balapan yang akan berlangsung, Minggu (3/3/24).
 
