Sebanyak dua ribu personel gabungan melakukan pengamanan konser musik Ed Sheeran di JIS Jakarta Utara pada Sabtu (2/3/2/2024). Jumlah ini dikerahkan untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama kegiatan konser musik tersebut.

Sementara itu terpatau ratusan PKL maupun penjual aksesoris memadati trotoar sekitar JIS. Mereka berjejer sepanjang area masuk pintu Jalan Sunter Permai Raya dan Jalan Danau Sunter Barat. Berbagai harga aksesoris dijual dengan harga berkisar Rp 20-30 ribu per buah.

