Puluhan Bangunan Hancur akibat Pergeseran Tanah di Cibedug, Bandung Barat

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 12:15 WIB
Puluhan bangunan hancur oleh pergeseran tanah di Cibedug, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menghancurkan puluhan bangunan yang terdiri dari rumah, sekolah dasar, dan posyandu, pergeseran tanah ini membuat tanah amblas hingga 4 meter dan membuat ratusan jiwa harus mengungsi.
 
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang meninjau lokasi menetapkan status tanggap darurat bencana.
 
Kontributor: Yuwono Wahyu
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

