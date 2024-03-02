Puluhan bangunan hancur oleh pergeseran tanah di Cibedug, Bandung Barat, Jawa Barat. Selain menghancurkan puluhan bangunan yang terdiri dari rumah, sekolah dasar, dan posyandu, pergeseran tanah ini membuat tanah amblas hingga 4 meter dan membuat ratusan jiwa harus mengungsi.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang meninjau lokasi menetapkan status tanggap darurat bencana.

Kontributor: Yuwono Wahyu

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

