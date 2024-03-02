...

201 Warga Tangerang Selatan Terserang Demam Berdarah Dengue

Nunung Purnomo, Jurnalis · Sabtu 02 Maret 2024 11:45 WIB
Sebanyak 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue (DBD). DBD menyerang warga di 7 kecamatan mulai dari usia 15-49 tahun.
 
Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyebut salah satu penyebabnya adalah intensitas hujan tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti.
 
Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk selali menjaga pola hidup sehat dan bersih agar penyebaran penyakit ini tidak meluas.
 
Kontributor: Nunung Purnomo
Produser: Kristo Suryokusumo

