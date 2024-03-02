Sebanyak 201 warga Tangerang Selatan, Banten terkonfirmasi terjangkit virus demam berdarah dengue (DBD). DBD menyerang warga di 7 kecamatan mulai dari usia 15-49 tahun.

Dinas Kesehatan Tangerang Selatan menyebut salah satu penyebabnya adalah intensitas hujan tinggi disertai periode berkembang biaknya nyamuk aedes aegypti.

Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk selali menjaga pola hidup sehat dan bersih agar penyebaran penyakit ini tidak meluas.

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News