Sebuah taksi online menabrak mini bus di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu (2/3/2024) dini hari. Kecelakaan terjadi saat pengemudi taksi online yang melaju dari arah Fatmawati menerobos lampu lalu lintas dan menabrak mobil dari arah berlawanan.

Kecelakaan disebabkan pengemudi taksi online berkendara dalam kondisi mengantuk dan melaju kencang. Meski tak ada korban luka, namun peristiwa ini membuat lalu lintas dari Blok M menuju Fatmawati dan sebaliknya tersendat.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

