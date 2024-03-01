...

Kalahkan Rekan Setim, Declan Rice Sabet Penghargaan Pemain Terbaik Liga Inggris di Football London Awards 2024

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 01 Maret 2024 20:09 WIB
Declan Rice sukses menyabet penghargaan sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris di London Football Awards 2024. Pemain berusia 25 tahun itu mengalahkan rekan setimnya di Arsenal, William Saliba serta dua pemain Tottenham Hotspur, Guglielmo Vicario dan Pedro Porro.
 
Ajang penghargaan ini diberikan khusus kepada pemain yang membela klub yang bermarkas di London. 
 
Untuk kali kedua Rice kembali memenangkan penghargaan di ajang tersebut. Sebelumnya, ia  memenangkan penghargaan yang sama di 2022 saat masih bersama West Ham United.
 
