Video bule dikawal anggota Polisi Lalu Lintas di Bali viral di Media Sosial. Dalam video yang diunggah akun Instagram @justinrosslee, ia mengaku menyewa polisi tersebut sebesar US$100 atau sekitar Rp1,56 juta.

Ia menyewa polisi untuk diantar ke suatu lokasi. Polda Bali menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada perhelatan G20 di kawasan Gianyar, Bali.

Oknum petugas yang menerima uang sewa tersebut juga telah menerima sanksi. Bule tersebut dinilai memiliki niat tidak baik dan ingin melecehkan anggota polisi dengan mengunggah video lama tersebut.

Reporter: Indira Arri

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

