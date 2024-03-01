Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) bersurat ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait lambatnya proses hukum Firli. Mereka menilai, Firli Bahuri perlu ditahan karena kejahatannya termasuk kategori yang memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan.

Selain itu, penahanan Firli diperlukan agar masyarakat meyakini bahwa semua orang sama di mata hukum.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

