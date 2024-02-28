Di tengah tingginya harga gabah dan harga beras di pasaran petani justru merugi jutaan rupiah. Serangan hama tikus membuat petani di Desa Gombang, Kecamatan Sawit, Boyolali terancam gagal panen.

Hama tikus yang muncul sejak 1 bulan lalu membuat tanaman padi yang sudah mulai berbulir rusak dan menguning. Hingga saat ini serangan hama tikus sudah merusak lahan sawah seluas 44 hektare.

Kontributor: Tata Rahmanta

