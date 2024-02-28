...

Buntut Kericuhan, 160 Pesilat Diamankan Polisi di Lamongan, 5 Diantaranya Bawa Sajam

Abdul Wakhid, Jurnalis · Rabu 28 Februari 2024 20:02 WIB
160 Pesilat diamankan buntut kericuhan yang terjadi saat rombongan melakukan konvoi di Lamongan, Jawa Timur. Dari 160 orang yang diamankan, 5 orang terbukti membawa senjata tajam.
 
Kericuhan terjadi di Desa Banjar Madu, Kecamatan Karang Geneng, bermula saat rombongan pesilat melakukan Konvoi. Tujuan awal para pesilat berkumpul untuk melakukan penggalangan dana, namun aksi berlanjut dengan melakukan sweping hingga 3 orang warga mengalami luka bacok.
 
Kontributor: Abdul Wakhid

(mhd)

Berita Terkait

