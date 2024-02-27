Persib Bandung meraih kemenangan usai menghajar PSIS Semarang dengan skor mencolok 3-0 dalam lanjutan Liga 1, di Stadion Si Jalak Harupat,Selasa (27/2/2024) malam WIB

Tiga gol kemenangan Maung Bandung dicetak masing-masih lewat gol bunuh diri Lucao (15'), Stefano Beltrame (38') dan David Da Silva (65')

Kemenangan ini mengakhiri rentetan hasil buruk skuad asuhan Bojan Hodak yang belum menang dalam 5 laga sebelumnya

Hail tersebut membuat Persib naik ke peringkat dua klasemen dengan 45 poin dari 26 laga. Sementara, PSIS turun ke posisi tiga dengan 43 poin

