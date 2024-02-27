...

Highlight Liga 1 2023-2024 : Hajar PSIS Semarang Tiga Gol tanpa Balas, Persib Bandung Naik ke Posisi Dua Klasemen

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2024 23:15 WIB
A A A
Persib Bandung meraih kemenangan usai menghajar PSIS Semarang dengan skor mencolok 3-0 dalam lanjutan Liga 1, di Stadion Si Jalak Harupat,Selasa (27/2/2024) malam WIB
 
Tiga gol kemenangan Maung Bandung dicetak masing-masih lewat gol bunuh diri Lucao (15'), Stefano Beltrame (38') dan David Da Silva (65')
 
Kemenangan ini mengakhiri rentetan hasil buruk skuad asuhan Bojan Hodak yang belum menang dalam 5 laga sebelumnya
 
Hail tersebut membuat Persib naik ke peringkat dua klasemen dengan 45 poin dari 26 laga. Sementara, PSIS turun ke posisi tiga dengan 43 poin
 
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini