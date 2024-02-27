...

Kasus Bullying Sekolah Swasta Serpong, KPAI Sebut Pelaku Belum Dikeluarkan

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Selasa 27 Februari 2024 17:45 WIB
A A A
KPAI mengungkapkan para pelajar yang menjadi pelaku aksi perundungan dan kekerasan di sekolah swasta Serpong belum diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
 
Hal tersebut disampaikan Komisioner KPAI dalam konferensi pers di Kantor KPAI Menteng Jakarta Pusat pada Selasa (27/2/2024) siang.
 
Komisioner KPAI klaster pendidikan, agama, dan budaya, Aris Adi Leksono menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum di sekolah swasta tersebut hingga saat ini  masih mendapatkan hak penduduk dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
 
Ia mengungkapkan karena situasi yang ada, pihak sekolah swasta tidak bisa memberikan keterangan yang pasti terkait kasus bullying yang melibatkan sekelompok anak dalam geng tersebut.
 
Ia menjelaskan pihak KPAI berupaya agar hak pendidikan baik pelaku anak maupun saksi anak tetap terpenuhi dengan baik.
 
Meskipun masih bersekolah, Aris memastikan hal tersebut tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tangerang Selatan. 
 
Setelah melakukan pengecekkan, Aris mengungkapkan KPAI menemukan fakta bahwa para pelaku bullying di sekolah swasta Serpong tersebut belum diberikan sanksi dikeluarkan dari sekolah.
 
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kekerasan fisik dan psikis anak di salah satu sekolah swasta elit di Serpong, Kota Tangerang Selatan menimpa anak berinisial AL (laki-laki, 17).
 
Kekerasan tersebut dilakukan oleh sekelompok anak yang terafiliasi dengan sebutan 'Geng Tai' yang setidaknya disebut KPAI diduga dilakukan oleh 8 anak siswa dan 3 orang dewasa di salah satu sekolah swasta di Serpong.
 
Reporter : Carlos Roy Fajarta
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini