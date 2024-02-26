JAKARTA – Tangis Megawati Hangestri pecah saat berhasil lumpuhkan Pink Spiders pada pertandingan Liga Voli Korea pada Sabtu (25/2), live streaming di Vision+. Pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium itu didominasi oleh penampilan epik Megawati dan Giovanna Milana.

Pertandingan berjalan menengangkan dengan terjadinya jual beli pukulan antara Red Sparks dan Pink Spiders. Giovanna bersinar dengan menyumbang 28 poin, disusul oleh Megawati yang berhasil mencetak 19 poin untuk kemenangan Red Sparks . Sedangkan disisi Pink Spiders, Kim Yeon-kyung tercatat mencetak 30 poin.

Red Sparks berhasil menang atas Pink Spider dengan hasil akhir 3-1 (25-23, 25-22, 25-27, 25-23). Sejauh ini, Red Sparks telah mencapai empat kemenangan secara beruntun setelah berhasil mengalahkan Hi-Pass (3-1), AI Peppers (3-1), dan GS Caltex (3-0).

Tangis Megawati pecah saat detik-detik terakhir pukulan smashnya berhasil menutup pertandingan dengan sempurna. Selanjutnya, Red Spraks diprediksi akan semakin percaya diri dalam menghadapi Ex Hi-Pass pada Selasa, 27 Februari 2024. Pertandingan kedua pada putaran keenam Liga Voli Korea ini akan disiarkan langsung di Vision+. Saksikan live streaming di Vision+ pukul 16.57 WIB di SPOTV.

