Tangis Megawati Hangestri Pecah, Tutup Pertandingan Lawan Pink Spiders Dengan Haru!

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 13:30 WIB
JAKARTA – Tangis Megawati Hangestri pecah saat berhasil lumpuhkan Pink Spiders pada pertandingan Liga Voli Korea pada Sabtu (25/2), live streaming di Vision+. Pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium itu didominasi oleh penampilan epik Megawati dan Giovanna Milana.
 
Pertandingan berjalan menengangkan dengan terjadinya jual beli pukulan antara Red Sparks dan Pink Spiders. Giovanna bersinar dengan menyumbang 28 poin, disusul oleh Megawati yang berhasil mencetak 19 poin untuk kemenangan Red Sparks. Sedangkan disisi Pink Spiders, Kim Yeon-kyung tercatat mencetak 30 poin. 
 
Red Sparks berhasil menang atas Pink Spider dengan hasil akhir 3-1 (25-23, 25-22, 25-27, 25-23). Sejauh ini, Red Sparks telah mencapai empat kemenangan secara beruntun setelah berhasil mengalahkan Hi-Pass (3-1), AI Peppers (3-1), dan GS Caltex (3-0). 
 
Tangis Megawati pecah saat detik-detik terakhir pukulan smashnya berhasil menutup pertandingan dengan sempurna. Selanjutnya, Red Spraks diprediksi akan semakin percaya diri dalam menghadapi Ex Hi-Pass pada Selasa, 27 Februari 2024. Pertandingan kedua pada putaran keenam Liga Voli Korea ini akan disiarkan langsung di Vision+. Saksikan live streaming di Vision+ pukul 16.57 WIB di SPOTV.
 
Selain Liga Voli Korea, saksikan tayangan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports. Untuk pengalaman menonton yang maksimal, Anda bisa menyaksikannya melalui Android TV Vision+ TV, beserta dengan konten-konten Vision+ lain yang bisa Anda pilih.
 
Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.
 
Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00.

