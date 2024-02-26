Basarnas resmi menghentikan sementara pencarian korban bencana tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Senin (26/2).
Pencarian dihentikan untuk mengantisipasi terjadi longsor susulan mengingat wilayah tersebut tengah diguyur hujan. Sebanyak 14 korban berhasil dievakuasi, 4 di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Selain mengevakuasi korban, petugas dibantu warga juga berhasil mengevakuasi belasan kendaraan yang tertimbun.
Kontributor: Nasruddin Rubak
