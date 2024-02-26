Banjir lahar Gunung Semeru kembali menerjang daerah aliran Sungai Lanang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin (26/2)

Akibatnya 4 truk tambang dan sejumlah penambang terjebak banjir di tengah jalur aliran lahar.

Satu unit alat berat dikerahkan untuk membuka jalur agar para penambang bisa melintas ke sisi seberang sungai. Petugas mengimbau penambang pasir waspada dan menjauhi jalur aliran lahar saat terjadi hujan.

Kontributor: Yayan Nugroho

(rns)

