Momen AHY dan Moeldoko Bertemu di Sidang Kabinet Paripurna

Abdul Aziz, Jurnalis · Senin 26 Februari 2024 12:00 WIB
Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakpus, Senin (26/2). Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti sidang kabinet perdana era pemerintahan Jokowi. 
 
Ada momen menarik dimana AHY bertemu dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelum rapat. Moeldoko menyapa dan menyalami eks Panglima TNI Marsekal (purn) Hadi yang sedang berbincang dengan AHY.
 
Tak lama kemudian, Moeldoko menghampiri AHY dan keduanya langsung bersalaman dan berbincang. Sebelumnyam, Moeldoko pernah berseteru dengan AHY soal ambil alih posisi Ketum Partai Demokrat.
 
Reporter: Abdul Aziz 
Produser: Akira AW

