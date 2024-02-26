Presiden Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakpus, Senin (26/2). Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti sidang kabinet perdana era pemerintahan Jokowi.

Ada momen menarik dimana AHY bertemu dengan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelum rapat. Moeldoko menyapa dan menyalami eks Panglima TNI Marsekal (purn) Hadi yang sedang berbincang dengan AHY.

Tak lama kemudian, Moeldoko menghampiri AHY dan keduanya langsung bersalaman dan berbincang. Sebelumnyam, Moeldoko pernah berseteru dengan AHY soal ambil alih posisi Ketum Partai Demokrat.

Reporter: Abdul Aziz

Produser: Akira AW

