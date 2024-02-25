Harga sejumlah komoditas bumbu dapur terus mengalami kenaikan. Di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang sebelumnya dijual seharga Rp50 ribu naik Rp90 ribu rupiah per kilogram.

Bahkan sehari sebelumnya, harga cabai sempat menembus Rp100 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan akibat banyaknya petani yang mengalami gagal panen.

Sejumlah konsumen juga mengeluh karena kebutuhan belanja harian yang semakin mahal.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News