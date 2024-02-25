Seorang perempuan paruh baya ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan di Tambora, Jakarta Barat pada minggu (25/2/2024) malam.

Penemuan jasad korban pertama kali diketahui pemilik kontrakan bersama Ketua RT dan warga yang curiga dengan bau busuk di sekitar kamar korban. Saat pintu kamar dibuka, mereka menemukan korban telah tewas dengan posisi terlentang terbalut karpet.

Belum diketahui penyebab tewasnya perempuan tersebut namun diduga korban tewas akibat dibunuh. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dan kini mencari keberadaan suami korban yang menghilang dari lokasi kejadian.

Kontributor: Rizki Faluvi

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News