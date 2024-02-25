Aksi tawuran 2 kelompok pelajar SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan senjata tajam viral di media sosial. Diduga 2 kelompok pelajar tersebut sudah berjanjian melalui media sosial sebelum melakukan aksinya.
Aksi tawuran ini meresahkan warga sekitar karena khawatir menjadi sasaran oleh 2 kelompok pelajar tersebut. Warga berharap kepolisian dapat melakukan patrol rutin di lokasi dan menindak para pelaku tawuran.
Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi
Produser: Kristo Suryokusumo
