Aksi tawuran 2 kelompok pelajar SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dengan senjata tajam viral di media sosial. Diduga 2 kelompok pelajar tersebut sudah berjanjian melalui media sosial sebelum melakukan aksinya.

Aksi tawuran ini meresahkan warga sekitar karena khawatir menjadi sasaran oleh 2 kelompok pelajar tersebut. Warga berharap kepolisian dapat melakukan patrol rutin di lokasi dan menindak para pelaku tawuran.

Kontributor: Ahmad Jauhari Lutfi

Produser: Kristo Suryokusumo

