Nikmati Kelezatan Lontong Cap Go Meh Legendaris di Solo

Septyantoro, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 18:00 WIB
Di Kota Solo, yang paling legendaris dan banyak diburu  adalah lontong cap go meh Nyonya Liem. Lontong cap go meh Nyonya Liem yang legendaris  ini berada di wilayah Pucang Sawit, Kota Solo. Ada sejumlah bumbu yang menjadi pembeda, yakni kuah lontong yang menggunakan bumbu sate ditambah parutan kelapa dan bubuk kedelai.
 
Menu ini tidak pernah ditinggalkan setiap perayaan Cap Go Meh. Selain disajikan setahun sekali, konon bagi warga yang menyantap akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan usianya.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Septyantoro

(rns)

