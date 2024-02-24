Kejurnas Karate kelima Piala Divisi Infanteri Dua Kostrad tahun 2024 diikuti ribuan atlet dari berbagai kota besar di Indonesia. Ada 1303 atlet karate dari 97 kontingen ambil bagian pada kejuaraan yang digelar di GOR Vira Cakti Yudha Kostrad Div 2, Malang, Jawa Timur.

Dalam kejuaraan ini dipertandingkan beberapa kategori, mulai tingkat dini, junior, senior, dan kelas khusus TNI-Polri.

Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Diadakan Kejuaraan ini sebagai wujud kepedulian untuk mencari bibit atlet dan meningkatkan prestasi pada olah raga karate.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Saif Hajarani

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News