...

Ribuan Atlet Karate Ikuti Kejurnas Ke- 5 Piala Divisi Infanteri Dua Kostrad

Saif Hajarani, Jurnalis · Sabtu 24 Februari 2024 21:05 WIB
A A A
Kejurnas Karate kelima Piala Divisi Infanteri Dua Kostrad tahun 2024 diikuti ribuan atlet dari berbagai kota besar di Indonesia. Ada 1303 atlet karate dari 97 kontingen ambil bagian pada kejuaraan yang digelar di GOR Vira Cakti Yudha Kostrad Div 2, Malang, Jawa Timur.
 
Dalam kejuaraan ini dipertandingkan beberapa kategori, mulai tingkat dini, junior, senior, dan kelas khusus TNI-Polri.
 
Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-63 Kostrad. Diadakan Kejuaraan ini sebagai wujud kepedulian untuk mencari bibit atlet dan meningkatkan prestasi pada olah raga karate.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Saif Hajarani

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini