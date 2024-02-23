Ratusan warga terjangkit demam berdarah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Jombang, Jawa Timur. Mayoritas penderita demam berdarah adalah anak-anak yang mengalami gejala awal kepala pusing, perut mual dan suhu badannya tinggi.

Berdasarkan data RSUD Jombang 4 pasien akhirnya meninggal dunia, mereka adalah 3 pasien anak dan 1 pasien dewasa. Masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, membasmi sarang nyamuk dan segera ke dokter jika terjadi gejala pusing dan badan lemas.

Kontributor: Mukhtar Bagus

