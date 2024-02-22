...

Bercanda Bawa Bom, Penumpang Diturunkan dari Pesawat di Bandara Minangkabau Padang

Eka Guspriadi, Jurnalis · Kamis 22 Februari 2024 19:15 WIB
Bercanda membawa bom, seorang penumpang pesawat Lion Air dari Bandara Minangkabau, Padang Tujuan Bandara Kualanamu diamankan, Kamis(22/2). 
 
Sementara, pesawat lion air yang akan berangkat disterilkan oleh pihak keamanan bandara. Pelaku bercanda dengan temannya dan diketahui oleh pramugari sehingga membuat panik penumpang lainnya.
 
Sebelumnya, bercanda membawa bom di pesawat melanggar pasal 437 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan dapat dipidana.
 
Kontributor: Eka Guspriadi

(mhd)

