...

Film Oppenheimer Sabet 7 Penghargaan di British Academy Film Awards

Camar Haenda, Jurnalis · Rabu 21 Februari 2024 15:00 WIB
A A A
Ajang penghargaan British Academy Film Awards atau Bafta telah digelar di Royal Festival Hall, London, Minggu (18/2/2024). Dalam ajang tersebut film Oppenheimer mendominasi penghargaan yang dianugerahkan.
 
Film Oppenheimer karya sutradara Chrispoher Nolan berhasil memenangkan 7 kategori penghargaan dalam ajang Bafta. Adapun kategori yang dimenangkan mulai dari Best Film hingga Best Original Score.
 
Pemberian penghargaan ini pun menambah prestasi yang telah diukir oleh film Oppenheimer. Sebelumnnya, film Oppenheimer mendominasi nominasi Academy Awards atau Piala Oscar 2024 dengan meraih 13 nominasi termasuk sejumlah kategori bergengsi.
 
Oppenheimer merupakan film biopik thriller yang bercerita tentang bapak bom atom dunia, J. Robert Oppenheimer. Film itu diangkat dari buku karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang berjudul American Prometheus.
 
Film Oppenheimer disutradarai oleh Christopher Nolan dengan menggandeng Cillian Murphy sebagai bintang utama. 
 
Host: Camar Haenda

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini