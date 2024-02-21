Ajang penghargaan British Academy Film Awards atau Bafta telah digelar di Royal Festival Hall, London, Minggu (18/2/2024). Dalam ajang tersebut film Oppenheimer mendominasi penghargaan yang dianugerahkan.

Film Oppenheimer karya sutradara Chrispoher Nolan berhasil memenangkan 7 kategori penghargaan dalam ajang Bafta. Adapun kategori yang dimenangkan mulai dari Best Film hingga Best Original Score.

Pemberian penghargaan ini pun menambah prestasi yang telah diukir oleh film Oppenheimer. Sebelumnnya, film Oppenheimer mendominasi nominasi Academy Awards atau Piala Oscar 2024 dengan meraih 13 nominasi termasuk sejumlah kategori bergengsi.

Oppenheimer merupakan film biopik thriller yang bercerita tentang bapak bom atom dunia, J. Robert Oppenheimer. Film itu diangkat dari buku karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang berjudul American Prometheus.

Film Oppenheimer disutradarai oleh Christopher Nolan dengan menggandeng Cillian Murphy sebagai bintang utama.

