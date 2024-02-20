...

Intip Kekayaan Milik Megabintang asal Brasil Neymar JR

Muhammad Fadli Rizal, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 15:00 WIB
A A A
Neymar JR merupakan salah satu pemain sepakbola terkaya di dunia. Hal ini tidak lepas dari kepindahannya dari PSG ke klub Arab, Al Hilal.
 
Setelah meraup keuntungan yang melimpah ketika pindah dari Barcelona ke PSG, kepindahan megabintang asal Brasil ini ke Al Hilal juga nilai yang fantastis. Dikontrak selama dua tahun di Al Hilal, Neymar menerima bayaran mencapai Rp4,6 triliun.
 
Meski dibilang fantastis, tapi gaji Neymar masih jauh dari megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo yang saat ini bermain di Al Nassr. Gaji Ronaldo di Al Nassr mencapai Rp9,1 triliun selama satu tahun.
 
Sejauh ini Neymar belum bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk Al Hilal karena cedera dan harus menepi panjang. 
 
Produser: Muhammad Fadli Rizal

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini