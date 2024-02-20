Neymar JR merupakan salah satu pemain sepakbola terkaya di dunia. Hal ini tidak lepas dari kepindahannya dari PSG ke klub Arab, Al Hilal.

Setelah meraup keuntungan yang melimpah ketika pindah dari Barcelona ke PSG, kepindahan megabintang asal Brasil ini ke Al Hilal juga nilai yang fantastis. Dikontrak selama dua tahun di Al Hilal, Neymar menerima bayaran mencapai Rp4,6 triliun.

Meski dibilang fantastis, tapi gaji Neymar masih jauh dari megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo yang saat ini bermain di Al Nassr. Gaji Ronaldo di Al Nassr mencapai Rp9,1 triliun selama satu tahun.

Sejauh ini Neymar belum bisa memberikan kontribusi yang banyak untuk Al Hilal karena cedera dan harus menepi panjang.

