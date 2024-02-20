Presiden Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk PKB dan PDIP. Menurut Jokowi, dirinya hanya menjadi jembatan, sedangkan urusan politik dirinya menyerahkan kepada masing-masing partai politik.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu ketua umum Nasdem Surya Paloh membahas mengenai isu politik, Minggu (18/2) kemarin. Presiden Jokowi Menegaskan yang terpenting pertemuan tersebut dapat bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia.

Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

