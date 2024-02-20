...

Usai Bertemu Surya Paloh, Jokowi Buka Opsi Undang Ketum PKB dan PDIP ke Istana

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 22:45 WIB
Presiden Jokowi mengaku tidak menutup kemungkinan bakal mengundang semua ketua umum partai politik termasuk PKB dan PDIP. Menurut Jokowi, dirinya hanya menjadi jembatan, sedangkan urusan politik dirinya menyerahkan kepada masing-masing partai politik.
 
Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu ketua umum Nasdem Surya Paloh membahas mengenai isu politik, Minggu (18/2) kemarin. Presiden Jokowi Menegaskan yang terpenting pertemuan tersebut dapat bermanfaat bagi perpolitikan Indonesia.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto

(fru)

