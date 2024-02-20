Viral di media sosial mengenai bocoran daftar menteri Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang dinamai Kabinet Indonesia Emas. Dalam gambar tersebut bahwa Presiden Joko Widodo akan menempati posisi Ketua Wantimpres dan wakilnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terdapat Grace Natalie hingga dua keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati dan Budisatrio Djiwandono sebagai Menteri. Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani membantah informasi tersebut.

Ia menambahkan penyusunan kabinet harus melalui mekanisme keputusan partai koalisi dan para tokoh yang terlibat di dalamnya.

