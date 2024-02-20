Aksi perundungan yang menimpa salah seorang siswa Binus School Serpong terungkap ke publik usai viral. Binus School Serpong menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus perundungan terhadap siswanya itu.

Perundungan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang mayoritas berasal dari keluarga ternama. Mulai dari dokter, petinggi salah satu stasiun televisi dan artis yakni Vincent Rompies.

Terlihat situasi terkini Binus School yang berada di Jl. Lengkong Karya No.58, Serpong, Banten.

Diketahui dari PR Binus School, Vincent Rompies dan anaknya dipanggil ke sekolah, Selasa (20/2). Namun sampai pukul 11.00 WIB belum diketahui pasti apakah Vincent Rompies sudah tiba atau belum.

Reporter: Ayu Utami Anggraeni

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News