Pasca Kasus Bullyingnya Viral, Begini Suasana Terkini Binus School Serpong

Ayu Utami Anggraeni, Jurnalis · Selasa 20 Februari 2024 13:26 WIB
Aksi perundungan yang menimpa salah seorang siswa Binus School Serpong terungkap ke publik usai viral. Binus School Serpong menyatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus perundungan terhadap siswanya itu.
 
Perundungan tersebut dilakukan oleh anak-anak yang mayoritas berasal dari keluarga ternama. Mulai dari dokter, petinggi salah satu stasiun televisi dan artis yakni Vincent Rompies.
 
Terlihat situasi terkini Binus School yang berada di Jl. Lengkong Karya No.58, Serpong, Banten.
 
Diketahui dari PR Binus School, Vincent Rompies dan anaknya dipanggil ke sekolah, Selasa (20/2). Namun sampai pukul 11.00 WIB belum diketahui pasti apakah Vincent Rompies sudah tiba atau belum.
 
Reporter: Ayu Utami Anggraeni
Produser: Akira AW

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

