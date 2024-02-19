...

Ratusan Orang Demo di Patung Kuda, Desak Bawaslu Tegas dalam Pengawasan Pemilu

Giffar Rivana, Jurnalis · Senin 19 Februari 2024 12:10 WIB
Ratusan orang menggelar aksi Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024 di Patung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/2). Diketahui, aksi ini akan melakukan long march menuju depan Kantor Bawaslu.
 
Para peserta aksi sudah berkumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini bertujuan untuk meminta Bawaslu agar mengawasi pemilu dengan lebih baik. 
 
Reporter: Giffar Rivana 
Produser: Akira AW

(fru)

