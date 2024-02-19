Ratusan orang menggelar aksi Gerakan Keadilan Rakyat Tolak Pemilu 2024 di Patung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (19/2). Diketahui, aksi ini akan melakukan long march menuju depan Kantor Bawaslu.

Para peserta aksi sudah berkumpul di Patung Kuda sekitar pukul 10.00 WIB. Aksi ini bertujuan untuk meminta Bawaslu agar mengawasi pemilu dengan lebih baik.

Reporter: Giffar Rivana

Produser: Akira AW

(fru)

