Petugas KPPS di Banyumas bernama Yudi Asminudin(46) meninggal dunia saat bertugas. Sebelum meninggal, Yudi mengeluh sakit dan sempat dibawa ke Puskesmas Rawalo. Namun, nyawanya tidak bisa tertolong.

Kepergian Yudi membuat duka keluarga serta para anggota KPPS lainnya. Sang istri tak bisa menahan tangis saat mengantar jenazah ke liang lahat.

Yudi sendiri sudah dua kali menjadi anggota KPPS di Pemilu. Yakni, tahun 2019 dan da tahun 2024 ini.

Reporter: Saladin Ayyubi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

