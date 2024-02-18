Banjir masih merendam wilayah Teluk Naga, Tangerang, Minggu (18/2/2024). Kondisi ini telah memasuki hari kedua banjir. Ketinggian air masih di angka 60 cm.

BPBD Kabupaten Tangerang mencatat ada lebih dari 1.000 orang di 4 desa yang terdampak banjir.

Warga mengaku pasrah dengan keadaan banjir yang terjadi. Warga berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan logistik untuk meringankan beban mereka.

Reporter: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

