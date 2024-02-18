Inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving di Jl. Kenanga, Dusun Panjen, Banyuwangi, Kamis (15/2/2024). Video ini pun viral di media sosial.

Warga pun menduga diambilnya paving tersebut karena sang Caleg gagal mendapatkan suara dari wilayah tersebut. Warga menyebut paving yang ditumpuk merupakan bantuan dari Caleg DPRD Banyuwangi yang rencananya akan di pasang jika Caleg terpilih.

Reporter: Eris Utomo

Produser: Reza Ramadhan

