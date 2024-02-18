KPU Sidrap melakukan pemungutan suara ulang di salah satu TPS Watang Pulu. Sebanyak 245 pemilih kembali menyoblos pada Minggu (18/2/2024).

Pemungutan suara ulang dilakukan setelah Bawaslu mendapati seorang warga yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS ini. Bawaslu dan KPU menurunkan seluruh anggotanya untuk melakukan pengawasan mengantisipasi hal yang sama terulang. Proses pemungutan suara juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak TNI-Polri.

Reporter: Erwin Eka Pratama

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

