Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembak pesawat Wings Air, Sabtu (17/2). Penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua.

Pesawat dengan rute Jayapura-Yahukimo itu ditembak dari arah utara bandara dengan jarak 300-400 m. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, insiden ini membuat pesawat mengalami kerusakan di bagian kabin.

Aparat gabungan TNI-Polri saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku penembakan.

Kontributor: Fredy Nuboba

Produser: Akira AW

(fru)

