Aparat TNI-Polri Kejar KKB Pelaku Penembakan Pesawat Wings Air di Yahukimo Papua

Fredy Nuboba, Jurnalis · Minggu 18 Februari 2024 14:00 WIB
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga menembak pesawat Wings Air, Sabtu (17/2). Penembakan terjadi saat pesawat hendak mendarat di Bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua.
 
Pesawat dengan rute Jayapura-Yahukimo itu ditembak dari arah utara bandara dengan jarak 300-400 m. Meski tak ada korban jiwa maupun luka, insiden ini membuat pesawat mengalami kerusakan di bagian kabin.
 
Aparat gabungan TNI-Polri saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap KKB pelaku penembakan. 
 
Kontributor: Fredy Nuboba 
Produser: Akira AW

(fru)

