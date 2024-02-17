...

Harga Cabai di Tigaraksa Tangerang Tembus Rp100 Ribu per Kg

Aimarani, Jurnalis · Sabtu 17 Februari 2024 18:30 WIB
Harga Komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang melambung. Hal ini terpantau di Pasar Gudang Tigaraksa, Sabtu (17/2/2024)  siang.
 
Harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting kini tembus seratus Rp100 ribu per kg. Padahal harga normalnya hanya Rp40 ribu per kg.
 
Cuaca tidak menentu diduga menjadi salah satu faktor melambungnya harga cabai. Tingginya harga cabai membuat omzet pedagang turun 50%. Meroketnya harga cabai juga dikeluhkan konsumen. Mereka Berharap pemerintah memberikan solusi seperti menggelar operasi pasar.
 
Reporter: Aimarani
Produser: Reza Ramadhan

