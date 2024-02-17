Harga Komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang melambung. Hal ini terpantau di Pasar Gudang Tigaraksa, Sabtu (17/2/2024) siang.

Harga cabai rawit merah dan cabai merah keriting kini tembus seratus Rp100 ribu per kg. Padahal harga normalnya hanya Rp40 ribu per kg.

Cuaca tidak menentu diduga menjadi salah satu faktor melambungnya harga cabai. Tingginya harga cabai membuat omzet pedagang turun 50%. Meroketnya harga cabai juga dikeluhkan konsumen. Mereka Berharap pemerintah memberikan solusi seperti menggelar operasi pasar.

Reporter: Aimarani

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

