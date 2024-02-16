...

Bapanas Ungkap Penyebab Beras Langka dan Harganya Terus Meroket

Ervan David, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2024 20:30 WIB
Badan Pangan Nasional mengungkap sejumlah faktor penyebab langkanya beras di pasaran. Kelangkaan beras membuat harganya terus meroket hingga dikeluhkan masyarakat dan pedagang.
 
Tingginya ongkos produksi hingga dampak cuaca el-nino pada  membuat waktu tanam mundur menjadi penyebab utama kelangkaan beras.
 
Pemerintah berencana akan mengimpor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menutup kebutuhan beras. Pemerintah terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar. 
 
Kontributor: Ervan David

(mhd)

