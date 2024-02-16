Badan Pangan Nasional mengungkap sejumlah faktor penyebab langkanya beras di pasaran. Kelangkaan beras membuat harganya terus meroket hingga dikeluhkan masyarakat dan pedagang.
Tingginya ongkos produksi hingga dampak cuaca el-nino pada membuat waktu tanam mundur menjadi penyebab utama kelangkaan beras.
Pemerintah berencana akan mengimpor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menutup kebutuhan beras. Pemerintah terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar.
Kontributor: Ervan David
