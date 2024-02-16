Ketua KPPS TPS 42 meninggal dunia usai dirawat 2 hari di RSUD Dr Soetomo Surabaya.

Joko Budiono mendapatkan perawatan setelah alami lemas saat akan melakukan penghitungan suara pilpres.Saat jam istirahat di hari pemungutan suara Joko Budiono sempat meminta izin untuk beristirahat.

Dari keterangan keluarga gula darah korban ini mengalami kenaikan drastis. Joko Budiono yang juga menjabat sebagai ketua RT 2 Ngagel Rejo Surabaya ini meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak.

Kontributor: Hari Tambayong

