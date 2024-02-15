Harga cabai di pasar Induk Kramat Jati mengalami kenaikan, Kamis (15/2). Untuk jenis cabai merah memiliki harga masing-masing di atas Rp80 ribu/kg.

Seorang pedagang, Siti Rodiah mengatakan pada perdagangan 3 hari lalu. Harga cabai merah sebetulnya berada di angka Rp60 ribu per kilogram.

Namun per hari ini, Kamis (15/2) harganya sudah tembus Rp80 ribu per kg. Kenaikan harga ini disebabkan minimnya pasokan yang masuk ke pasar induk.

Kontributor: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Akira AW

(fru)

